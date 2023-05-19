2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:45
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor - Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü - Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük Turgut Doman


hakem süper lig TFF MHK

İlgili Haberler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor'u ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor'u ziyaret etti
BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı

En Çok Okunan Haberler