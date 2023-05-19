Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
20 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor - Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü - Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük Turgut Doman
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