Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 3 takımın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe disiplin ihlali nedeniyle sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı. Göztepe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi. Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü'nün de talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'nın ise hakareti nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altınordu'nun çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Manisa FK'lı futbolcu Nino Kouter'in ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.
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