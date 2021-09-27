Tarsus İdman Yurdu'nda Ergün Penbe dönemi sona erdi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 21:18

Kulüp başkanı Harun Kırbıyık yaptığı yazılı açıklamada "Tarsus İdman Yurdumuza iki sezon hizmet eden ve 2021/2022 sezonu için yeniden anlaşma sağladığımız teknik direktörümüz Sn.Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu üyelerinin kararıyla son verilmiştir. Sn. Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

