Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı tatlar!

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:08

Aston Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, kulübe gelişiyle futbolculara tesislerde ketçap kullanma yasağı getirdi. 41 yaşındaki teknik diröktür "Ben ketçabı görmeden yasak gelmişti. Oyuncularımızın doğru bir zihniyete sahip olması gerekiyor. Bu kurallar onlar için. Elit bir futbolcu olmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor ve buda bunun için bir yol" diye konuştu.

Gerrard'dan önce Tottenham'ın yeni menajeri olan Antonio Conte de gelir gelmez futbolcuların beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri için bir dizi önlem almıştı. Steven Gerrard ve Conte bu konuda tek değiller.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerini banndıran Avrupa liglerinin ünlü teknik direktörleri, futbolculanna bazı gıdalan yasaklıyor. İşte teknik adamlann karşı olduğu gıdalar:

Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola: Pizza.

West Ham United'ın hocası David Moyes: Patates kızartması.

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger: Karamelli çikolata.

Sunderland eski teknik direktörü Paolo Di Canio: Buzlu kola.

Bayern Münih'in eski hocası Giovanni Trapattoni: Mantar.

Milan, Roma, Real Madrid, Juventus gibi takımların eski teknik direktörü Fabio Capello: Ketçap.