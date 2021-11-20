Teniste favoriler yola devam!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 07:02

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 6. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rublev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.

Norveçli tenisçi Ruud, Rus rakibini 2-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Ruud, turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.

DJOKOVİC, NORRİE'Yİ İKİ SETTE GEÇTİ

Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 kazandı ve üçte üç yaptı.

Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.