Teniste favoriler yola devam!
Grubun prestij maçında yarı finali önceden garantileyen Djokovic, Norrie'yi 2-0 yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi.
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 6. günü tamamlandı.
Yeşil Grup karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rublev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.
Norveçli tenisçi Ruud, Rus rakibini 2-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Ruud, turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.
DJOKOVİC, NORRİE'Yİ İKİ SETTE GEÇTİ
Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.
Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 kazandı ve üçte üç yaptı.
Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.
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