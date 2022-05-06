TFF 2. Lig'de normal sezon tamamlanıyor

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:37

Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor'un doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde bir takım daha play-off’tan TFF 1. Lig’e çıkacak. Gruplarda birincileri takip eden dörder ekip kendi gruplarındaki eşleşmelerin ardından diğer gruptan gelecek ekiple finalde karşılaşacak.

TFF 2. Lig'de 12 Mayıs Perşembe günü çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak play-off mücadelesi 29 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

Beyaz Grup’ta GMG Kastamonuspor dışında son 3 sıradaki takımlar, Kırmızı Grup’ta da ligi son 4’te bitirecek ekipler lige veda edecek.

Beyaz Grup

Pendikspor'un şampiyonluğa ulaştığı Beyaz Grup'ta 56 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ve 55 puanı bulunan Tarsus İdmanyurdu play-off oynamayı garantiledi.

Son hafta öncesinde 53 puanlı Teco Karacabey Belediyespor ile 52 puana ulaşan Isparta 32 Spor'un play-off barajında bulunduğu grupta Anagold24 Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Grupta Eskişehirspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Akhisarspor gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak.

Kırmızı Grup

Sakaryaspor'un 1. Lig'e döndüğü Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon, Bodrumspor ve Sivas Belediyespor play-off'ta yer alacak. 63'er puanlı An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ve Silahtaroğlu Vanspor FK ile 62'şer puana sahip Afjet Afyonspor ve Çorum FK'den biri daha play-off bileti alacak.

Gruptan düşmesi kesinleşen Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Turgutluspor'dan sonra düşecek son ekip 35 puana sahip Ergene Velimeşespor veya 38 puanlı Adıyaman FK'den biri olacak.