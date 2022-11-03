TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevden alınacağı ve yerine başka bir teknik adamın getirileceği yönündeki iddialara cevap verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Büyükekşi: "Uluslar Ligi'ni lider bitirdik, futbolcularda rehavet yaratmış olabilir. Önemli olan ders çıkarabilmek, bir daha yaşanmamasını sağlamak. EURO 2024 Elemeleri'nde en iyi sonucu almak istiyoruz ve Almanya'daki bu turnuvaya gitmek istiyoruz. Almanya'da çok fazla Türk var. Orada olmak önemli, bu konuda Hamit Altıntop'u görevlendirdik. Onunla ve Stefan Kutz ile konuşuyoruz. İlk ikiye girmek ve Almanya'da olmak istiyoruz. Maalesef sabırsız bir milletiz. Biz de hataları gördük, Kuntz hocamıza gerekli uyarıları yaptık. Şu an için ayrılık söz konusu değil." dedi.
Mehmet Büyükekşi ayrıca "2002'den beri hiçbir teknik adam görevini tamamlamamış. Bir takım tazminatlar ödenmiş. Sabırsız bir milletiz. Hataları gördük ve Stefan Kuntz'u uyardık. Hocamızla devam ediyoruz, inşallah başarılı olur. Başarılı bir hocamız var, gençlere önem veriyor. Almanya'daki gibi Türkiye'de başarılı olması. Stefan Kuntz ile ayrılık hiç konuşmadık. Sportif direktör konusu da söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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