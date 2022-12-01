TFF’nin yabancı VAR hakemi görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Merkez Hakem Kurulu'nda bulunan 12 VAR hakemi sayısını 16'ya çıkarmak isteyen TFF, yabancı transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şimdiye kadar olumlu bir aşama katedilemedi.
Türk futbolundaki yabancı hakem krizi giderek derinleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun VAR’a yabancı hakem arayışları şu ana dek sonuçsuz kalmış durumda. Merkez Hakem Kurulu’nun elinde 12 VAR hakemi bulunuyor. TFF, bu sayıyı 16’ya çıkarmak istiyor. Ancak federasyon yetkililerinin, VAR hakemi transferi için 24 ülkeyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri TFF’nin isteğini geri çevirdi. Futbolu daha geri plandaki Avrupa ülkelerinin de hakemlerini vermeye yanaşmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine TFF’nin rotasını Güney Amerika ve Arap coğrafyasındaki ülkelere çevirdiği bildirildi.
VAR ODASINA KAÇIŞ
Süper Lig listesinde olmasına rağmen fazla maç alamayan hakemlerin bazıları, VAR kadrosuna geçmek istiyor. Bu talebin perde arkasında mali gerekçelerin de yattığı öğrenildi. VAR hakemleri görev yaptıkları maç başına 10 bin TL alıyor. Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) ise karşılaşma başına 6 bin 500 TL kazanıyor. VAR hakemleri ayrıca TFF’den aylık 10 bin TL maaş alıyor. Ayda 4-5 maç alan VAR hakeminin kazancı 50 bin TL’yi aşıyor. Yabancı VAR hakemi gelmesi halinde, bu paralara görev alıp almayacağı da ayrı bir soru işareti. Yabancı hakeme verilecek ücretin yanı sıra uçak bileti, konaklama gibi birçok masrafı da TFF karşılayacak.
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