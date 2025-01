TOSFED 'Velinin Karnesi Nasıl?' Projesi 2025 yılında 30 şehre daha ulaşacak

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:12

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:12

Türkiye’de Otomobil Sporlarının her alanında kadınların katılımını artırmak, daha etkin rol oynamalarını sağlamak, kadın sporcuların ve görevlilerin sorunlarını dile getirecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Velinin Karnesi Nasıl” Projesi; 2025 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Proje, ilköğretim seviyesindeki okullarda 7-11 yaş grubuna verilecek seminerlerle yürütülüyor. Eğitim Seminerleri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’in şampiyon sporcuları tarafından verilirken, projenin öncelikli hedefi bir “Sosyal Sorumluluk Projesi” olup, ilköğretim seviyesindeki çocukları trafik eğitimi ve yol güvenliği konusunda bilinçlendirerek öğrencileri pilotlarla buluşturmak. Projede, öğrencilerin velilerine karne notu vermesiyle, velilerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik kurallarına uyularak kazaların önlenebileceğinin altını çiziliyor.

Proje kapsamında, bugüne kadar Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Yalova’da olmak üzere 21 ilde 84 okulda 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.

Trafik eğitimi ve otomobil sporlarını tanıtma faaliyetleri gerçekleştirilirken, çocuklara genç yaşta trafik bilinci kazandırılması, otomobil sporlarının sevdirilmesi ve velilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunuldu. Eğitimlere yarış ekipmanlarıyla katılan sporcular, özel hazırlanan animasyon videolar ve sergilenen yarış otomobilleri öğrencilerin büyük ilgisini çekti, merak ve heyecan uyandırdı.

TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman, çocuklardan başlayarak trafikte güvenliğin önemini vurgulayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen “Velinin Karnesi Nasıl” sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “Proje kapsamında ilköğretim okullarındaki 7-11 yaş grubu öğrencilere “Trafik ve Yol Güvenliği” eğitimi veriyoruz. Öğrencilerden velilerine karne notu vermelerini istiyoruz. Çocuklar gerçekten çok objektif ve farkındalıkları yok yüksek. Geçen yıl yapılan proje değerlendirmesinde; velilerin yüzde 90’ının trafik kurullarına uyduğunu, yüzde10’unun da uymadığını gördük. Projemizle, velilerin trafik kurallarına uymasını ve böylece kazaların önlenebileceğinin altını çizmek çizerken, yeni yılda gerçekleştireceğimiz seminerlerde bu yıl çok daha fazla okul ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

TOSFED KADINLAR KOMİSYONU

TOSFED Kadınlar Komisyonu, Türkiye’de otomobil sporlarının her alanında kadınların katılımını arttırmak, daha etkin rol oynamalarını sağlamak, kadın yarışçıların ve görevlilerin sorunlarını dile getirecekleri ve çözüm için projeler üretecekleri bir platform oluşturmak amacı ile TOSFED bünyesinde kuruldu. Her biri geçmiş dönemlerde ya da halen aktif olarak otomobil sporlarında yer almış isimlerden oluşan komisyon, sosyal sorumluluk projelerini aktif olarak devam ettirirken, Türkiye’de Otomobil Sporlarının her alanında kadınların katılımını artırmak ve daha etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla çalışıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından tanınan, Türkiye’de otomobil sporlarıyla ilgili yönetici konumunda bulunan resmi kurumdur. Türkiye’de, otomobil sporları organizasyonlarını Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Uluslararası Karting Federasyonu (CIK-FIA) kural ve yönetmeliklerine mümkün olduğu ölçüde bağlı kalarak yürütmek, geliştirmek, yurt sathına yaymak ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar sağlamaktan sorumlu olan federasyon, hem FIA’dan hem de SHGM’den gelen yetkilerin birleşmesi sayesinde, Türkiye’de otomobil sporlarıyla ilgili tek resmi yönetici organdır.