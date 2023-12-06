Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. turunda kendi sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:18
Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Denswil, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Enis Destan

Çorum FK: Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Ozan, Nalepa, Atakan, Eren Aydın, Ahmet.


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