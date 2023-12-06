Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. turunda kendi sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez, forma giyemeyecek.
KUPAYI 9 KEZ KAZANDI
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Denswil, Eren Elmalı, Batista, Umut, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Enis Destan
Çorum FK: Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Erkan, Ferhat, Ozan, Nalepa, Atakan, Eren Aydın, Ahmet.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Sarıgöl Ovası açık soğuk hava deposu gibi
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Özel'den İYİ Parti açıklaması