Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvasında Türkiye’nin sıradaki rakibi Polonya. Karşılaşma 14 Ağustos Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 12:31
Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İstanbul’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor.

Türkiye turnuvanın son maçında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma NTV’den naklen yayımlanacak.

Türkiye bir önceki maçta Slovenya ile karşılaşmış ve uzatmaya giden mücadeleden 104-103’lük yenilgi ile ayrılmıştı.

Polonya ise Ukrayna’ya 88-60 mağlup olmuştu.


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