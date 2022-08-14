Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ağustos 2022 Pazar, 12:31

İstanbul’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor.

Türkiye turnuvanın son maçında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma NTV’den naklen yayımlanacak.

Türkiye bir önceki maçta Slovenya ile karşılaşmış ve uzatmaya giden mücadeleden 104-103’lük yenilgi ile ayrılmıştı.

Polonya ise Ukrayna’ya 88-60 mağlup olmuştu.