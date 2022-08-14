Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvasında Türkiye’nin sıradaki rakibi Polonya. Karşılaşma 14 Ağustos Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.
İstanbul’da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor.
Türkiye turnuvanın son maçında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00’da başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma NTV’den naklen yayımlanacak.
Türkiye bir önceki maçta Slovenya ile karşılaşmış ve uzatmaya giden mücadeleden 104-103’lük yenilgi ile ayrılmıştı.
Polonya ise Ukrayna’ya 88-60 mağlup olmuştu.
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