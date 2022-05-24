UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan "barış" temalı topu tanıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid karşılaşacak. UEFA, final maçında kullanılacak 'barış' temalı topu tanıttı.
UEFA, 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan topu tanıttı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkatin çekildiği topta "barış" teması kullanıldı. Topun üzerinde İngilizce "peace" ifadesi ve barış kelimesinin Ukraynaca karşılığı olan "???" sözcüğü yer aldı.
The official #UCLfinal match ball is here #UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
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