UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan "barış" temalı topu tanıttı

UEFA, 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan topu tanıttı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkatin çekildiği topta "barış" teması kullanıldı. Topun üzerinde İngilizce "peace" ifadesi ve barış kelimesinin Ukraynaca karşılığı olan "???" sözcüğü yer aldı.

The official #UCLfinal match ball is here #UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w