UEFA ülke puanından kötü haber
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona'ya 2-1 elenerek Avrupa'ya veda etti. Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi. Türkiye'in Avrupa'da mücadele edecek takım sayısı da düştü.
Sezonu ilk 15 içinde bitirme şansımız kalmadı ve önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.
Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış oldu. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı. Bu sezonu ise en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmemiz kesinleşti.
UEFA Ülkeler Sıralamasında ilk 15 dışına düşmemizle birlikte Avrupa'ya gidecek takım sayımız da 2024/25 ile birlikte 4 takıma düşecek.
Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi
Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lig Dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Video Haberler
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
- Xavi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!
- Mariupol'da mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
- Akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
- Burhan Kuzu'dan ölmeden önce çarpıcı itiraf
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
En Çok Okunan Haberler
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Serdar Ortaç: 'Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara'
- Akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
- Mariupol'da mahsur kalan 65 Türk tahliye edildi
- Rusya, Ukrayna’nın doğusunu uçuşa yasak bölge ilan etti
- Bilinmeyen yönleriyle nadir bir hastalık: 'Kalp kanseri'
- Xavi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!
- Bu da 'numaratörlü' kuyruk!
- Avrupa'ya gitme sayımız azaldı...
- Borsa güne yükselişle başladı