UEFA ülke puanından kötü haber

18 Mart 2022 Cuma, 10:04

UEFA Konferans Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi. Türkiye'in Avrupa'da mücadele edecek takım sayısı da düştü.

Sezonu ilk 15 içinde bitirme şansımız kalmadı ve önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış oldu. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı. Bu sezonu ise en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmemiz kesinleşti.

UEFA Ülkeler Sıralamasında ilk 15 dışına düşmemizle birlikte Avrupa'ya gidecek takım sayımız da 2024/25 ile birlikte 4 takıma düşecek.

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi

Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig Dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi