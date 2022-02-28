Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, maçta duygusal anlar yaşadı
Ukrayna Milli Takımı'nın futbolcusu Roman Yaremchuk, oyuna girerken tüm stadın kendisini alkışlayıp destek vermesi karşısında duygulandı. Ukraynalı futbolcu, ağlamamak için kendisini zor tutsa da gözyaşlarına hakim olamadı.
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, Vitoria Guimaraes'i konuk ettikleri maç sırasında kendisine gösterilen destek nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
Benfica'nın rakibini 3-0 yendiği lig karşılaşmasının 62. dakikasında oyuna dahil olan Yaremchuk, teknik direktörün isteğiyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.
Tribünler ise uzun bir süre ayakta alkışlayarak ve açılan pankartlarla Ukraynalı futbolcuya destek verdi. Yoğun destek karşısında duygulanan Yaremchuk, maç sırasında gözyaşlarına engel olamadı.
Yaremchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarına geçen hafta tepki göstermişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ile Ajax arasında oynanan karşılaşmada takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum. Şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum." paylaşımını yapmıştı.
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