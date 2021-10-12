Ülkesinden Trabzon'a geçecek olan Enner Valencia’nın zorlu rotası
Ekvadorlu futbolcu Valencia, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası grup eleme maçına çıkacak. Maçın ardından 12 bin kilometrelik Trabzon seyahati başlayacak.
Fenerbahçe’nin son haftalardaki en formda isimlerinden Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, ülkesinin milli takımıyla 15 Ekim Cuma günü saat 00.00’da Kolombiya ile Dünya Kupası grup eleme maçına çıkacak. Kolombiya maçının ardından cumartesi günü Ekvador’a dönecek olan Valencia, tam 12 bin 136 kilometre uzaklıktaki ülkesinden 15 saatlik uçuşla İstanbul’a ulaşacak. Golcü futbolcu, Sarı-Lacivertli takımla idmana çıkmadan uzun yol ve yorgunluğuna rağmen Trabzon’a gidecek. Futbolcunun oynayıp oynamayacağına teknik direktör Vitor Pereira karar verecek. Şahsi fikrim Valencia’nın dinlendirilmesinden yana. Oynar, şansı yaver gider, gol dahi atabilir. Futbol bu. Portekizli teknik adam Trabzonspor’a karşı Serdar Dursun’u ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Gözüne aldığı darbe nedeniyle tedavi gören Serdar Aziz de Trabzon maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
TISSERAND’A RET
Vitor Pereira, iyileşen ve Trabzonspor maçında forma giymek isteyen Marcel Tisserand’ın bu talebini, “Tam hazır olmadan seni riske etmem, sabırlı ol” diyerek geri çevirdi.
MESUT’TAN KRİPTO PARA
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil’in merak uyandıran sosyal medya paylaşımının ardından, kendi kripto parasını çıkaracağı öğrenildi. Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek.
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