Umut Bozok transfer paylaşımına yanıt verdi

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Kasımpaşa'nın eski golcüsü Umut Bozok'tan flaş bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:59
Umut Bozok transfer paylaşımına yanıt verdi
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Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Umut Bozok, sürpriz bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada bir taraftarın "Kasımpaşa'dan 250 bin Euro alan Galatasaraylı Umut Bozok Galatasaray'dan 2 Milyon € istiyor" paylaşımına milli oyuncu, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen" cevabını verdi.

Başarılı golcünün bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Lorient ile 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Bozok geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu 20 golle gol krallığına uzanmıştı.


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