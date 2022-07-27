Umut Bozok transfer paylaşımına yanıt verdi
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Kasımpaşa'nın eski golcüsü Umut Bozok'tan flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Umut Bozok, sürpriz bir paylaşım yaptı.
Sosyal medyada bir taraftarın "Kasımpaşa'dan 250 bin Euro alan Galatasaraylı Umut Bozok Galatasaray'dan 2 Milyon € istiyor" paylaşımına milli oyuncu, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen" cevabını verdi.
Başarılı golcünün bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Lorient ile 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Bozok geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu 20 golle gol krallığına uzanmıştı.
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