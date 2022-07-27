Umut Bozok transfer paylaşımına yanıt verdi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:59

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Umut Bozok, sürpriz bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada bir taraftarın "Kasımpaşa'dan 250 bin Euro alan Galatasaraylı Umut Bozok Galatasaray'dan 2 Milyon € istiyor" paylaşımına milli oyuncu, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen" cevabını verdi.

Başarılı golcünün bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Lorient ile 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Bozok geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu 20 golle gol krallığına uzanmıştı.