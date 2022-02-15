VakıfBank, çeyrek finalde yükseldi
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, ASPTT Mulhouse'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)
ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)
Setler: 25-11, 25-18, 25-21
Süre: 64 dakika (18, 21, 25)
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Arif Şentürk hayatını kaybetti
- 'Hükümet cacık olmuş'
- Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest
- 15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı
- Avrupa devi peşine düştü...
- VakıfBank, çeyrek finalde yükseldi
- ABD ile Rusya arasında kritik görüşme
- Polis aracına saldırı: Benzin döktü
- İBB'de ‘terör bağlantılı 557 personel’ tartışması