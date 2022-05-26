Valerien Ismael'den Mert Günok'a mesaj: 'Hazır ol'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in, sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mert Günok ile özel bir görüşme düzenlediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, tatil öncesinde takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la bir araya geldi.
Sporx'in aktardığına göre, sakatlığını atlatan ve sağlığına kavuşan 32 yaşındaki eldivenle görüşen Ismael, Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimalinin bulunması sebebiyle Mert'ten yeni sezonda takımın birinci kalecisi olmaya hazır olmasını istedi. Ismael, "Ekibim, son 3 yıldaki tüm maçlarını analiz etti. Büyük sıçrama yapmışsın. Yeni sezonda bir numara adayım sensin. Ersin'in durumu belirsiz. Ancak Emre Bilgin gibi müthiş çıkış yakalayıp gelişime açık kaleci ile rekabete hazır ol" dediği öğrenildi.
GİRESUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Mert Günok, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Giresunspor'a 4- 0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.
Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kalmış ve sol diz çapraz bağı kopmuştu. Mert Günok, bu sakatlık sebebiyle sezonu kapatırken ameliyat ve tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu.
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