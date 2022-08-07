Dries Mertens ve Lucas Torreira'ya dev karşılama
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal’dan Lucas Torreira ile 3+1 yıllığına anlaştı. Forvet mevkiini Haris Seferovic transferi ile güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
İki oyuncu da gece saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.
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