Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa mücadelesine çıkacak

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:55

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden kulüpler, tur için sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak.

İtalyan temsilcisi Vero Volley ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarın Milano'da TSİ 22.00'de rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final ilk maçında Developres'i deplasmanda 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisini 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da ağırlayacak.

TÜRK HAVA YOLLARI İTALYANLAR İLE KARŞILAŞACAK

Carraro Imoco Conegliano'yu İstanbul'da 3-0 yenerek tur için avantaj elde eden Fenerbahçe Opet de 23 Mart Perşembe günü İtalya'da TSİ 22.30'da rövanş mücadelesine çıkacak.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Türk Hava Yolları ise yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi konuk edecek. İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Türk Hava Yolları, deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.