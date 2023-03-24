Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe ve VakıfBank’ın, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesinin ardından tarihte ilk kez 3 Türk takımı yarı finalde Türkiye’yi temsil edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:51
Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek
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Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden kadın voleybol takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe ve V.Bank yarı finale yükseldi.

Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde kupa için mücadele edecek.

Yarı finalin ilk eşleşmesinde Eczacıbaşı, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un formasını giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Türk derbisinde Fenerbahçe ile V.Bank oynayacak.


CEV Şampiyonlar Ligi eczacıbaşı dynavit fenerbahçe vakıfbank

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