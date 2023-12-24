Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.
Wolverhampton ise Wes Ham United deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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