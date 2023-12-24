Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:54
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmişti.

Wolverhampton ise Wes Ham United deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


wolverhampton chelsea İngiltere Premier Lig canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Liderlik maçında Liverpool ile Arsenal yenişemedi!

Liderlik maçında Liverpool ile Arsenal yenişemedi!
Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncularla kavga etti: 'Fluminense'ye saygısızlık yaptı'

Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncularla kavga etti: 'Fluminense'ye saygısızlık yaptı'
Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Manchester City!

Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Manchester City!

En Çok Okunan Haberler