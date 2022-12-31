Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:14
Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Wolverhampton ile Manchester United karşılaşacak. 

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton - Manchester United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


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