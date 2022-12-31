Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool 2-1 kazandı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Leicester City'i 2-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Leicester'ın savunma oyuncusu Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:11
Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool 2-1 kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Anfield Stadı'nda oynanan 18. hafta maçında ev sahibi ekip, 38 ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle galibiyete ulaştı. Leicester City'nin golünü, 4. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Wout Faes

Üst üste 4. galibiyetini alan Liverpool, 28 puana ulaştı. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Brentford, West Ham United deplasmanında 2-0 galip geldi.

Öte yandan karşılaşmalar öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve oyuncular sahaya siyah bantla çıktı.


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