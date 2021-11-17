www.cumhuriyet.com.tr'nin özel haberi; işte kulüplerin TFF'ye sunacağı hakem anketi!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 18:01

Türk futbolu, "ideal hakem" modelini arıyor.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 20 kulübe ve TFF 1. Lig takımlarına gönderdiği 10 soruluk ankette, "Nasıl bir hakem istiyorsunuz" sorusuna yanıt arandı.

İngiltere'de yıllar önce yapılan ve hakem tartışmalarını ortadan kaldıran benzeri bir anketin, aralarında Karagümrük'ün de bulunduğu bir çok kulüpçe destek gördüğü öğrenildi.

Şu an IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kadrosunda bulunan David Elleray, İngiltere'de benzeri bir çalışmaya imza atmıştı.

2 Süper Lig kulüp yetkilisi , www.cumhuriyet.com.tr'den Arif Kızılyalın'a konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Önemli olan tarafsız, adil, herkesin güveneceğiz, insani hataları hoşgörecek bir anlayış. Daha önemlisi eğitimli, modern, yeniliklere açık bir hakem jenerasyonu yakalamak" dediler.

İŞTE O ANKET

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kulüp başkanlarına gönderdiği ankette şu sorular var:

1. Hakemlerin davranışları ve üslubunun geliştirilmesi konusundaki önerileriniz nedir?

2. Kulüplerin hakemlerin fiziksel durumları ve maç hazırlıkları hakkındaki izlenimi nelerdir?

3. Kulüplerin VAR kullanımı hakkında görüşleri nelerdir?

4. Kulüplerin gözlemcilik konusunda görüşleri nelerdir?

5. Kulüplerin hakemlik sistemi hakkında görüşleri nelerdir?

6. Hakemlerin gelişim programının önemi nedir?

7. Eski futbolcuların hakemliğe daha fazla yönlendirilmesi çözüm müdür?

8. Kulüpler hakemliğe yönlendirme konusunda ne yapabilir?

9. Hakemlerin, oyuncu, seyirci ve medya karşısındaki saygınlığı nasıl artar?

10. Kulüpler hakemin saygınlığını arttırmak için kendi özelinde aksiyon alabilir?







