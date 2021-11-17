www.cumhuriyet.com.tr'nin özel haberi; işte kulüplerin TFF'ye sunacağı hakem anketi!
ÖZEL | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yönetimi, 20 kulübe, "İdeal hakem nasıl olmalı" başlıklı bir anket yolladı, vakıf geri bildirimler sonrası raporu TFF'ye sunacak.
Türk futbolu, "ideal hakem" modelini arıyor.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın 20 kulübe ve TFF 1. Lig takımlarına gönderdiği 10 soruluk ankette, "Nasıl bir hakem istiyorsunuz" sorusuna yanıt arandı.
İngiltere'de yıllar önce yapılan ve hakem tartışmalarını ortadan kaldıran benzeri bir anketin, aralarında Karagümrük'ün de bulunduğu bir çok kulüpçe destek gördüğü öğrenildi.
Şu an IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kadrosunda bulunan David Elleray, İngiltere'de benzeri bir çalışmaya imza atmıştı.
2 Süper Lig kulüp yetkilisi , www.cumhuriyet.com.tr'den Arif Kızılyalın'a konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Önemli olan tarafsız, adil, herkesin güveneceğiz, insani hataları hoşgörecek bir anlayış. Daha önemlisi eğitimli, modern, yeniliklere açık bir hakem jenerasyonu yakalamak" dediler.
İŞTE O ANKET
Kulüpler Birliği Vakfı'nın kulüp başkanlarına gönderdiği ankette şu sorular var:
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