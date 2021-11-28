Yeni Malatyaspor, Aytaç Kara'ya talip

28 Kasım 2021 Pazar, 14:59

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Marius Sumudica ile transfer görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Başkan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile ligde sadece bir maçta görev yaptı