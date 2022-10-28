Yeni Malatyaspor, İzmir'de 3 golle kazandı
Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında üç golle kazandı
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Yeni Malatyaspor oldu.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Doğukan Emeksiz, 66. dakikada Osman Haqi ve 74. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.
Ligde deplasmanda arka arkaya iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Altınordu 12 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Eyüpspor'a konuk olacak. Yeni Malatyapor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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