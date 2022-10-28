Yeni Malatyaspor, İzmir'de 3 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında üç golle kazandı

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 22:26
Yeni Malatyaspor, İzmir'de 3 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Yeni Malatyaspor oldu.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Doğukan Emeksiz, 66. dakikada Osman Haqi ve 74. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.

Ligde deplasmanda arka arkaya iki maçını kazanan Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Altınordu 12 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Eyüpspor'a konuk olacak. Yeni Malatyapor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.


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