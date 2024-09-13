Yıldız Sarayı, çarşamba günleri ziyarete kapalı olacak
Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı'nın ziyaret günleri yeniden düzenlendi.
Milli Saray Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez, kapılarını halka açtığı 19 Temmuz'dan bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekora imza atan saray, artık pazartesi günleri açık olacak.
Şehrin en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer alan saray, çarşamba günleri kapalı kalacak.
Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başlayan saray, çarşamba hariç haftanın her günü 9.00-17.30'da gezilebilecek.
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