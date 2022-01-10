Younes Belhanda, Kadıköy'de kaybetmiyor

10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:02

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor'un gollerini 34. dakikada Gökhan İnler, 46. dakikada Younes Belhanda kaydetti.

Faslı futbolcu, golün sevincini Fenerbahçe tribünlerinin önüne giderek yaşarken forma numarasını işaret etti. Belhanda bunun yanı sıra Galatasaray forması giydiği dönemde Fenerbahçelilere karşı yaptığı 'ağlama' işaretini de yaptı ve tribünlerin tepkisini çekti.

Bu esnada Mert Hakan Yandaş, Belhanda'nın üzerine yürüdü ve yaşanan gerginlik sonrasında iki futbolcu da sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'YE KAYBETMİYOR

Belhanda aynı zamanda Fenerbahçe maçlarında çarpıcı bir istatistiğe sahip. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönem Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yüzü görmemişti. Faslı futbolcu Adana Demirspor formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı maç kaybetmeyerek iddiasını sürdürmeye devam etti.