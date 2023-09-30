Yukatel Adana Demirspor,Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, 1 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:48
Yukatel Adana Demirspor,Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan mavi lacivertliler, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.


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