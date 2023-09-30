Yukatel Adana Demirspor,Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, 1 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan mavi lacivertliler, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.
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