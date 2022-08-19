Yunus Akgün: 'Çok daha iyi olacağız'

Galatasaray'da Yunus Akgün, 1-0 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi. Akgün, 'Elimizden geleni yaptık, kazandık ve mutluyuz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 23:22
Yunus Akgün: 'Çok daha iyi olacağız'
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Galatasaraylı Yunus Akgün, Hangi Kredi Ümraniyespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün "Maça üzgün çıktık, başkanımızın annesi vefat etti. Maça gelirsek, çok pozisyona girdik. Çok fazla gol kaçırdık. Elimizden geleni yaptık, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Daha iyi olacaklarını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu "Yeni transferler geldi, zamanla daha çok alışacağız. Daha da iyi olacağız. Çok daha iyi bir Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün "Full konsantrasyonla Trabzonspor maçına çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.


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