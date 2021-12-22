Yunus Akgün Fatih Terim'i pişman etti, sosyal medyayı salladı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:23

Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Adana Demirspor - Galatasaray maçında attığı gollerle damgasını vurdu.

Bonservisi Galatasaray'a ait olan ve Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Adana Demirspor - Galatasaray maçında attığı iki golle adeta yıldızlaştı.

İKİNCİ YARIDA YILDIZLAŞTI

Adana Demirspor formasıyla sarı kırmızılılara karşı dikkat çekici bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda birçok hücumda yer alırken ikinci yarıda takımı adına iki gol attı.

Yunus Akgün, ağları havalandırdıktan sonra gol sevinci yaşamazken, Balotelli’nin takım arkadaşını kendine has yöntemi ile kutlaması dikkat çekti. Yunus Akgün’ün ilk golünden sonra Balotelli, ayağıyla 21 yaşındaki futbolcunun kafasına vurarak takım arkadaşını kutladı.

Adana Demirspor formasıyla Galatasaray ağlarına 2 gol bırakan Yunus Akgün sergilediği performans ve attığı gollerle sosyal medyayı ayağa kaldırdI ve trend topic listesinde zirveye yerleşti.