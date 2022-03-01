Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'daki performansı alkış aldı
Fransa Ligue 1'de Lille ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Rus kulübü CSKA Moskova'nın teklifini kabul eden ve ilk resmi maçında da gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı performansıyla göz dolduruyor.
Fransız ekibi Lille formasıyla 89 maça çıkan, 16 gol 10 asist yapma başarısı gösteren, UEFA Avrupa Ligi'nde de geçen sezon 7 gol atmayı başaran 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Rusya'da form tutmaya başladı.
CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin transferinde ısrarcı olduğu Yazıcı ilk maçında da attığı frikik golüyle gündem oldu. Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen CSKA Moskova rakibini 2-0 mağlup ederken, maça ilk 11 de başlayan Yusuf Yazıcı, 49. dakikada hem takımını öne geçirdi, hem de performansıyla maçın adamı seçildi.
MİLLİ TAKIMA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR
Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını daha önce 38 kez terleten ve 2 gol, 7 asistlik performansıyla katkı sağlayan Yazıcı, kırmızı beyazlı takımın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Portekiz ile 24 Mart'ta oynanacak mücadele başta olmak üzere haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi maçlarında takımına katkı sağlamak istiyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da performansını yakından takip ettiği Yazıcı'nın da mart ayında açıklanacak Portekiz ve İtalya maçları kadrosunda yer alması bekleniyor.
ANTRENMAN SONRASI ÖZEL ÇALIŞIYOR
Devre arasında birçok transfer teklifi almasına rağmen CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin yoğun ısrarı ile takıma katılan Yazıcı, antrenman sonrası yaptığı duran top çalışmalarının meyvesini ilk maçında aldı.
İlk resmi maçında frikik golüyle maçın kilidini açan Yazıcı, hazırlık maçlarında 4 maçta 4 asistlik performans sergilerken, takımının da tüm duran top organizasyonlarını yönlendiren isim oldu.
İlgili Haberler
- Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova kariyerine golle başladı
- CSKA Moskova’da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı
- Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova’ya transferinde ‘Nataşa’ rezaleti: Özür dileyip, paylaşımı sildiler
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- KKTC'de de test zorunluluğu kalktı
- Boşandığı kadını bıçaklayacağını Instagram'dan duyurmuş
- 'Dünyanın gözü Ukrayna'da, AKP'nin ise Akkuyu'da'
- Bilim Kurulu üyesi normalleşme adımını açıkladı
- Mahsur kalan Türk öğrenci: 'Belki bu son videomuz olur'
- Süper Lig şampiyonuna müjde
- 'Ukrayna'daki savaştan 30 bin çift leylek etkilenecek'
- 'Habersiz adım atamıyor'
- Netflix'ten 'Rusya' kararı
- LPG'ye bir zam daha yolda!