Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipten 4 isim zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor.
Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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