AK Partili İlçe Belediyelerinde çalışan işçi ücretlerine yüzde 80 zam yapılmasına karar verildi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:09

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu ay açıkladığı enflasyon verilerine göre Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,37 artarken enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız bir şekilde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 176 olarak açıkladı. ENAG’a göre aylık bazda enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşti. İstanbul’daki AKP’li belediyelerde çalışan işçilere yapılan enflasyon farkı ödemesi AKP İstanbul İl Başkanı tarafından büyük bir müjde olarak açıklandı. AKP’li belediyelerde çalışan işçiler bir yıldır zam almıyordu. Açıklamayı ise AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptı. Kabaktepe, "İstanbul’daki AK Partili İlçe Belediyelerimizde çalışan işçi ücretlerine, belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde en az yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Haberin devamı