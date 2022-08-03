Aksaray'daki benzin istasyonunda çakmak yaktı: 2 kişi yaralandı
Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde 27 Temmuz'da bir akaryakıt istasyonunda müşterinin akaryakıt dolumu anında çakmak çakmasıyla bir ATV aracı ve akaryakıt pompası tutuştu. İki kişi yaralandı.
Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda benzin istasyonunda benzin dolum sırasında müşterinin depo kontrol amacıyla çakmak yakması neticesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.
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