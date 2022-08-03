Aksaray'daki benzin istasyonunda çakmak yaktı: 2 kişi yaralandı

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Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde 27 Temmuz'da bir akaryakıt istasyonunda müşterinin akaryakıt dolumu anında çakmak çakmasıyla bir ATV aracı ve akaryakıt pompası tutuştu. İki kişi yaralandı.

ANKA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:49

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda benzin istasyonunda benzin dolum sırasında müşterinin depo kontrol amacıyla çakmak yakması neticesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

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