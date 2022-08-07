Apartman duvarı manzaralı balkonlar

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:43

Binanın yan cephesindeki balkon ve pencereler tamamen kapanırken, apartmandakiler duruma tepki gösterdi. Apartmanın sahibi Akif Şahbaz (56), Almanya'da yaşadığını ve tatil için geldiğinde bu durumla karşılaştığını belirterek, "Balkondan dışarı bakamıyoruz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

