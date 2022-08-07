Apartman duvarı manzaralı balkonlar
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaatı devam eden bina, 48 yıllık 4 katlı apartmana dayandı.
Binanın yan cephesindeki balkon ve pencereler tamamen kapanırken, apartmandakiler duruma tepki gösterdi. Apartmanın sahibi Akif Şahbaz (56), Almanya'da yaşadığını ve tatil için geldiğinde bu durumla karşılaştığını belirterek, "Balkondan dışarı bakamıyoruz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" dedi.
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