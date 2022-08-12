Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Abone Ol google-news

Konya'da 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu çocuğun cesedi, kayboldu yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:18

Konya'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay'ın bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. 

Haberin devamı

konya kayıp

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler