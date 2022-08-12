Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:18

Konya'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay'ın bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

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