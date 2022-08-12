Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
Konya'da 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu çocuğun cesedi, kayboldu yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.
Konya'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay'ın bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.
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