Festivalde faciadan dönüldü

Abone Ol google-news

Bursa, İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nde kamyonetin çarptığı festival giriş totemi araçların üzerine devrildi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:02

İnegöl Belediyesi tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin düzenlendiği alana giriş yapmaya çalışan Demet C. yönetimindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet, festival totemine çarptı.

Haberin Devamı

FESTival kamyon Bursa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler