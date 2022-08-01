Festivalde faciadan dönüldü
Bursa, İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nde kamyonetin çarptığı festival giriş totemi araçların üzerine devrildi.
İnegöl Belediyesi tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin düzenlendiği alana giriş yapmaya çalışan Demet C. yönetimindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet, festival totemine çarptı.
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