Şişli'de asayiş denetimi: 'Polis Gazetesi' kartı işlemden kurtaramadı

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İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde yaptığı denetimlerde ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı denetim sırasında otomobilinde ‘Polis Gazetesi Görev Otosu’ yazan kişiye de evrakta sahtecilikten işlem yapıldı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:49

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde belli aralıklarla yaptıkları denetimlerine 2 Ağustos Salı saat 17.00'de 140 polis ile devam etti. Kuştepe’nin belirli noktalarında ve ara sokaklarda şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak GBT kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. Denetimlerde narkotik köpeği de aramalara katıldı.

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Şişli Asayiş polis

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