Şişli'de asayiş denetimi: 'Polis Gazetesi' kartı işlemden kurtaramadı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:49

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde belli aralıklarla yaptıkları denetimlerine 2 Ağustos Salı saat 17.00'de 140 polis ile devam etti. Kuştepe’nin belirli noktalarında ve ara sokaklarda şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak GBT kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. Denetimlerde narkotik köpeği de aramalara katıldı.

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