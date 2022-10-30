Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor

30 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Bereketli toprakları ve kalite ürünleri ile Türkiye ve Avrupa’da isim yapan Bursa’da yetiştirilen ürünler sofraları süslüyor. Yaklaşık 2500 dönümde ıspanak üretilen Yenişehir’de hasatta 100 bin tona yakın ürün alınıyor.

Çeltiçi Köyü Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, “Ispanakta Türkiye’nin dörtte bir ihtiyacını Yenişehir karşılıyor. Bursa bölgesinde sezonda 10 bin kişinin elle yaptığı işi biz hasatta bir operatörle makineyle bir günde yapıyoruz. Yaklaşık 2500 dönümde ıspanak çalışıyoruz. Buralardan 100 bin tona yakın ürün alıyoruz. Çıkan ürünlerin yüzde 60’ı ihracata giderken, kalan kısım iç piyasaya satılıyor. Bunlardan yaklaşık 40 milyon liraya yakın ciro elde ediyoruz." dedi.

Ispanak tarlada 4 liraya alıcı bulurken, pazarlarda ise 10 ile 15 lira arasında satılıyor.