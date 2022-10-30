Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
Türkiye’nin en verimli ovalarından birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ıspanak hasadına başlandı. Türkiye'nin ihtiyacının dörtte birinin karşılandığı Yenişehir'de üretilen ıspanakların yüzde 60'ı Avrupa ve dünya ülkelerine ihraç ediliyor.
Bereketli toprakları ve kalite ürünleri ile Türkiye ve Avrupa’da isim yapan Bursa’da yetiştirilen ürünler sofraları süslüyor. Yaklaşık 2500 dönümde ıspanak üretilen Yenişehir’de hasatta 100 bin tona yakın ürün alınıyor.
Çeltiçi Köyü Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, “Ispanakta Türkiye’nin dörtte bir ihtiyacını Yenişehir karşılıyor. Bursa bölgesinde sezonda 10 bin kişinin elle yaptığı işi biz hasatta bir operatörle makineyle bir günde yapıyoruz. Yaklaşık 2500 dönümde ıspanak çalışıyoruz. Buralardan 100 bin tona yakın ürün alıyoruz. Çıkan ürünlerin yüzde 60’ı ihracata giderken, kalan kısım iç piyasaya satılıyor. Bunlardan yaklaşık 40 milyon liraya yakın ciro elde ediyoruz." dedi.
Ispanak tarlada 4 liraya alıcı bulurken, pazarlarda ise 10 ile 15 lira arasında satılıyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı