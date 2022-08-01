Vakaya giden ambulansın penceresine kafa attı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:17

Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.



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