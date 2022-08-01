Vakaya giden ambulansın penceresine kafa attı!

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Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, gözaltına alındı. Ambulansın kapısına kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:17

Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.

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Ambulans vaka Mersin

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