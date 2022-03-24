108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı

24 Mart 2022 Perşembe, 14:33

Kentte 4 çocuğu ve 11 torunu olan Gülten Saruhan, geçen ay burun akıntısı ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurunca yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Saruhan, 25 günlük tedavi sonrası son testi negatif çıkarak taburcu edildi.

Sağlığına kavuşup, evde dinlenen Gülten Saruhan, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlattığını belirterek, "Evde çok öksürdüm sonra hastaneye götürdüler. Doktorlar ilgilendi şimdi iyiyim. O dönemde çok ağrım olmuştu. Eskiden verem hastalığı vardı, şimdi de korona var. Herkes maskeyle geziyor. Çok hastalıklar geçirdim, şükür 108 yaşıma kadar geldim. Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.