ABD'de uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3’ü yaşamını yitirirken; 1’i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi.
6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü.
Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.
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