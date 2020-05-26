Ağrı'da inanılmaz anlar! Her şey bir anda oldu

26 Mayıs 2020 Salı, 13:10

Olay dün saat 09.10 sıralarında Doğubayazıt ilçesinin Ağrı çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin çatısını uçuran, ağaçları kökünden söken fırtına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise adata faciaya yol açacaktı.



Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına bir akaryakıt istasyonunda işçilerinin oturduğu konteynerı yerinden söktü. Konteynerın içeresindeki bir işçi son anda kendini dışarı atmayı başardı. Fırtına konteyner ve yanındaki bazı eşyaları sürükleyerek uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonda yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.