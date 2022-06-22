Ailesini katledip, kendisini vurmuştu: 5 gün sonra öldü
Serik'te, evli olduğu Selda Muti'yi (25) ve çocuklarını pompalı tüfekle katledip; kendisi de aynı tüfekle intihara kalkışan Onur Muti (24) isimli erkek; tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde, pompalı tüfekle evli olduğu Selda Muti ve bedensel engelli kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata'yı öldürüp, aynı silahla intihara kalkışan Onur Muti (24), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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