Ailesini katledip, kendisini vurmuştu: 5 gün sonra öldü

Abone Ol google-news

Serik'te, evli olduğu Selda Muti'yi (25) ve çocuklarını pompalı tüfekle katledip; kendisi de aynı tüfekle intihara kalkışan Onur Muti (24) isimli erkek; tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah öldü.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:58

Antalya'nın Serik ilçesinde, pompalı tüfekle evli olduğu Selda Muti ve bedensel engelli kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata'yı öldürüp, aynı silahla intihara kalkışan Onur Muti (24), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Antalya aile Cinayet intihar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler