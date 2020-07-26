Antalya'da oteli bastılar! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:01

Olay Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Beldibi Mahallesi’nde 300 kişi kapasiteli, 60 çalışanın bulunduğu dört yıldızlı otel, bir grubun taşlı-tahralı (bir tür budama aleti) saldırısına uğradı.

PERSONELİ DARP ETTİLER

Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, otelin müvekkili tarafından 18 yıldır işletildiğini belirten avukat Oğuz Han, şunları söyledi:

* Müvekkilim, 2011 yılında kesinleşen ihaleyle buranın mülkiyetini aldı. Daha önceki işletmeciler farklı zamanlarda buraya gelerek kapı, pencere kırarak içeri girip, personeli darp ettiler. Tehdit ederek, hürriyetlerinden yoksun bıraktılar. Personeli zorla otel dışına çıkartıp, işletme hakkının bir şekilde kendilerine ait olduğunu dikte etmeye çalışıyorlar. Şahıslar eylemlerini ısrarla sürdürüyor.

SUÇ İŞLEME İRADELERİ PEKİŞMİŞ

*Saldırganlardan dördü hakkında kadın personelimize yaptıkları eylemden dolayı bir ay uzaklaştırma kararı çıktı. Suç işleme iradeleri pekişmiş şekilde hareketlerine devam ediyorlar. Otel, personelin ve müşterilerin can güvenliği açısından bu yıl açamayacak.

KURŞUN GEÇİRMEZ PANİK ODASI

Olay günü otelde bulunan satın alma sorumlusu Gözde Han, altı yıldır aynı işletmede çalıştığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı:

* Taşlarla saldırdılar. Kapıyı kırıp zorla içeri girdiler. Kameraları kırdılar. Ellerinde tahralarla tehdit edip, darp ederek otel dışına çıkardılar. Canımız tehlikede. Kurşun geçirmez panik odası oluşturduk. Hatta kayıtlara ulaşamamaları için de sadece kayıt odasında değil, farklı noktalarda eş zamanlı kayıt yapan ve anlık olarak görüntüleri kaydeden kamera sistemi kullanıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz.