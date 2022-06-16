Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
Antalya'da üzerinde 3 çocuğun bulunduğu elektrikli bisiklete, 2 patenli çocuğun da tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Muratpaşa ilçesinde 2 patenli çocuk, 3 arkadaşının bulunduğu elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yaptı. 5 çocuğun tehlikeye aldırmadan trafik içinde yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Sokak arasından ana caddeye çıkan çocukların, tehlikeli yolculuğu Lara bölgesine kadar devam etti. Manevralar yapan gençler bazı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali de yaptıkları görüldü. Araçların arasından hızla geçen çocuklar bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Geçtiğimiz günlerde patenli bir çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
- Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
- İstanbul'da otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
- Bitlis'teki trafik kazaları kamerada
- Sancaktepe’de motosiklet hırsızlığı kamerada
- Arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
- İstanbul'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı
- Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı
- 'Belki iktidar bu yüzden gidecek'
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- İBB'den 'kent lokantaları' adımı
- Emniyet korkunç görüntüleri paylaştı
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'