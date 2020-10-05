Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı. O anlar Azerbaycan kanalı İçtimai TV'de sevinç gözyaşlarına neden oldu.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Erdoğan'ın önüne giden ankette o parti yüksek çıktı
Video Haberler
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video