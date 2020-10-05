Abone Ol google-news

Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı. O anlar Azerbaycan kanalı İçtimai TV'de sevinç gözyaşlarına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 09:26

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” ifadelerini kullandı.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler