Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı
Kütahya'da, babasına ait marketlerde çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit edip, kasalardaki 900 lirayı alıp kaçan K.F. (17), Eskişehir'de yakalandı. K.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. K.F., tartıştığı babasına ait iki markete gidip yanındaki kurusıkı tabancayla çalışanları tehdit ederek kasalardaki 900 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine adreslere polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri, K.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.F., kaçtığı Eskişehir'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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